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Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto

02.09.2021

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

Brezilya'da Pataxo yerlilerinden protesto
Fotoğraf: Cristina Szucinski

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )

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