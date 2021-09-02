02.09.2021

Brezilya'da yerlilerin toprak haklarıyla ilgili önemli bir davanın Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşması devam ederken Sao Paulo şehrinde bir araya gelen Pataxo yerlileri protesto gösterisi düzenledi. ( Cristina Szucinski - Anadolu Ajansı )