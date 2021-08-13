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Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor

13.08.2021

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışması devam ediyor
Fotoğraf: Cihan Okur

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )

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