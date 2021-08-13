Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
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