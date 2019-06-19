Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )