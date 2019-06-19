Bogota Botanik Bahçesi'ndeki etçil bitkiler
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Pinguicula Moranensis" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Pinguicula Moranensis" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Drosera Capensis" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia flava ornata" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia flava ornata" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Drosera Capensis" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia leucophylla" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia leucophylla" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Heliamphora Pulchella" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia Rubra" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia flava ornata" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Heliamphora" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Pinguicula Moranensis" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Drosera Capensis" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Droseraceae" de yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia leucophylla" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Drosera Echinoblastus" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Botanik Bahçesi'nde 52 farklı türden 700 bitki bulunuyor. Bu yıl en çok ilgi çeken bitki, avını sahip olduğu nektarı ile güçlü tuzaklarına çekerek yavaşça öldürmesiyle öne çıkan Avusturalya kökenli 'Cephalotus Follicularis' etçil bitkisi oldu. Botanik bahçesinde sergilenen etçil bitkiler arasında "Sarracenia Psittacina" da yer aldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )