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Fotoğraf
Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi

20.03.2025

Konya'nın Beyşehir ilçesinde baharın gelmesi ile ardıç ağaçlarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışıyla sürpriz yaşadı.

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Adaköy "Leylekler Tepesi" ve Yeşildağ "Leylekler Vadisi" yoğun kar yağışının etkisinde kaldı.

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Yaşanan soğuk hava dalgası sebebiyle besin bulmakta zorlanan leylekler, çiçek açmış ağaçlar arasındaki yuvalarında tek ayak üstünde havaların ısınmasını bekliyor. (Seyit Konyalı - Anadolu Ajansı)

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir'de yuvalarına yerleşen leyleklere kar sürprizi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

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