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Fotoğraf
Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor

13.08.2021

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Bartın'da selden en çok etkilenen Zafer köyünde ekiplerin yoğun çalışması sürüyor
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

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