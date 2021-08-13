Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selin zararları ekiplerin çalışmalarıyla giderilmeye çalışılıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
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