Başkentin yeşil alanlarında rengarenk açan çiçekler ve canlanan doğa, birçok yaban hayvanına olduğu gibi eklem bacaklılara ve yumuşakçalara da yaşam alanı sunuyor.
Yeşeren doğadan ve rengarenk açan çiçeklerden beslenen minik canlılar, makro objektif kullanılarak görüntülendi. (Cem Genco - Anadolu Ajansı)
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