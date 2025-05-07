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Fotoğraf
Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı

07.05.2025

Başkentin yeşil alanlarında rengarenk açan çiçekler ve canlanan doğa, birçok yaban hayvanına olduğu gibi eklem bacaklılara ve yumuşakçalara da yaşam alanı sunuyor.

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Yeşeren doğadan ve rengarenk açan çiçeklerden beslenen minik canlılar, makro objektif kullanılarak görüntülendi. (Cem Genco - Anadolu Ajansı)

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

Baharın kendini göstermesiyle doğa canlandı
Fotoğraf: Cem Genco

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