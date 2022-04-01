Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
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