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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Fotoğraf: Ali Atmaca

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

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