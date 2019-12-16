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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü
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Fotoğraf
Başkentte yoğun sis etkili oldu

Başkentte yoğun sis etkili oldu

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Başkentte yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Emin Sansar

Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )

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