Başkentte yoğun sis etkili oldu
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Başkentte sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. ( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )