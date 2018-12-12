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Anadolu Ajansı
Türkiye
'TSK Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin en yakın dostlarındandır'
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'Türkiye ihracatta rekor kırmaya hazırlanıyor'
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Bosna Hersek Federasyonu Başkanı AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu
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'İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede finansa erişim talebimiz var'
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dünya
Netanyahu yine Suudi Arabistan'ı savundu
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Theresa May'den güven oylaması zaferi
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Maduro'dan ABD'ye 'suikast' suçlaması
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ABD'den BMGK'ye İran'a balistik füze kısıtlaması getirilmesi çağrısı
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ABD'li Müslüman kadın Kongre üyesinden 'yolumuzdan dönmeyeceğiz' mesajı
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ekonomi
Çay ihracatından 6,3 milyon dolarlık gelir
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Türk markaları 2019'da yurt dışında en az 500 mağaza açacak
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OPEC'in petrol üretimi kasımda azaldı
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Karadenizli balıkçılarda levrek sevinci
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Turkcell Fintur hisselerini devredecek
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futbol
Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi
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Kasımpaşa tüm futbolcularıyla anlaştı
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'Galip gelerek turu geçmek istiyoruz'
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri 34 milyon avro
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basketbol
Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında
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Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk
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Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncu üç hafta yok
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Raptors Clippers deplasmanında kazandı
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dünyadan spor
Cengiz'in golü Roma'ya yetmedi
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Fenerbahçe'ye potada İtalyan konuk
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Türk takımları Avrupa sınavında
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Raptors Clippers deplasmanında kazandı
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kültür sanat
Restore edilen Osmanlı hamamı gençlik merkezi oldu
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'Mevlana'yı anma törenlerinin beşinci günü etkinlikleri sona erdi
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Bangkok'ta 'Türkiye-Tayland Fotoğraf Sergisi' açıldı
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'Türklerin az okuduğuyla ilgili algı oluşturuluyor'
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Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov anılıyor
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analiz haber
Dünyanın en büyük İslami cemaatinde tehlikeli bölünme
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Sarı Yelekliler hareketi Avrupa'nın krizi
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Ticaret savaşından rehine krizine: ABD'nin yeni liberalizmi
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Macron hatalarını kabul etmekte gecikti
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Ermenistan'da değişim mümkün mü?
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infografik
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün en küçük şehidi uğurlandı
Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri
Şampiyon VakıfBank basınla buluştu
Doğu Anadolu'da yollar ulaşıma kapandı
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60 saniyede bugün (12 Aralık 2018)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar: Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam ediyor
Türkiye'nin ikinci büyüğü Silvan Barajı'nda iki yıl içinde su tutulacak
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (12 Aralık 2018)
60 saniyede bugün (11 Aralık 2018)
60 saniyede bugün (10 Aralık 2018)
60 saniyede bugün (07 Aralık 2018)
insana dair
'Türkiye'nin Yıldızları': Kübra Dağlı-Emirhan Muran
Çevreyi korumak için pazar filesi örüyorlar
Kuponla alınan org otizmli Buğra'nın dehasını ortaya çıkardı
Onardığı uçakla 29 yıldır göklerde
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- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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/ Türkiye
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte başkentliler kar topu oynamanın keyfini yaşadı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
12.12.2018
Mustafa Kamacı
14 / 33
Türkiye
Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri
Doğu Anadolu'da yollar ulaşıma kapandı
Kapadokya'da sis ve kar güzelliği
Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Adana'nın ilk Millet Bahçesi hizmete giriyor
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