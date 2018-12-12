fotoğraf / Türkiye
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte başkentliler kar topu oynamanın keyfini yaşadı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
12.12.2018 Mustafa Kamacı
14 / 33
© Anadolu Ajansı 2018