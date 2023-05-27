Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü

27.05.2023

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Ağrı hardal çiçekleriyle sarıya büründü
Fotoğraf: Yasin Çavdar

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet