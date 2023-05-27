Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi, baharın gelişiyle tarla ve akarsu kenarları açan hardal çiçekleriyle sarıya büründü. ( Yasin Çavdar - Anadolu Ajansı )