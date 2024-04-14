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Fotoğraf
ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi

14.04.2024

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı yetkilileri bölgede güvenlik önlemi aldı. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtti. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

Şikago'da gerçekleşen silahlı saldırının ardından basın toplantısı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı yetkilileri basın toplantısı düzenledi. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtti. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı yetkilileri bölgede güvenlik önlemi aldı. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtti. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı yetkilileri bölgede güvenlik önlemi aldı. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtti. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı yetkilileri bölgede güvenlik önlemi aldı. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtti. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı yetkilileri bölgede güvenlik önlemi aldı. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtti. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırı düzenlendi
Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )

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