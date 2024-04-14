Fotoğraf: Kyle Mazza

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Şikago kentinde kimliği belirsiz kişilerce West 52 caddesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Chicago Polis Departmanı ve yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Üçü çocuk olmak üzere sekiz kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi hayatını kaybettiği ve yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu açıklamalarını yapan yetkililer saldırıyla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan şüphelinin bulunmadığını belirtildi. ( Kyle Mazza - Anadolu Ajansı )