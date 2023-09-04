Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD’nin yaşam kalitesi en yüksek kentlerinden olan Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco’da artan konut maliyetleri kentin düşük gelirli bölgelerinde yaşayan toplulukları ve sakinleri yerinden ederek evsizlik oranın gittikçe artmasına neden oluyor. Evsizlerin bir kısmı da uyuşturucu bağımlılığı yaşıyor. Dört senedir evsiz olan 64 yaşındaki Deliada Valdez de zor şartlara rağmen yaşamını sürdürmeye çalışıyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )