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Fotoğraf
ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor

27.03.2024

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

ABD - Meksika sınırında göçmen hareketliliği devam ediyor
Fotoğraf: Christian Torres

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )

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