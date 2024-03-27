Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasının sınırında bekleyen yüzlerce göçmen, battaniyelerle kurdukları çadırlar ile soğuk havadan korunuyorlar. ABD - Meksika sınırındaki göçmen hareketliliği sürerken ABD askerlerinin bölgedeki havadan ve karadan devriyeleri devam etti. ( Christian Torres - Anadolu Ajansı )