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Fotoğraf
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor

27.11.2024

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği kuşatma ve saldırılar devem ediyor. ( Mahmoud İssa - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail güçleri, bölgedeki Filistinlileri yerlerinden çıkararak silah zoruyla göç ettirdi. Filistinli aileler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte Gazze kentine ulaştı. ( Mahmoud İssa - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Fotoğraf: Mahmoud İssa

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