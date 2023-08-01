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Ankara'da dolunay

Ankara'da dolunay

01.08.2023

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Edirne'de dolunay
Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Edirne'de dolunay
Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Edirne'de dolunay
Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Edirne'de dolunay
Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Konya'da dolunay
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Konya'da dolunay
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Konya'da dolunay
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Konya'da dolunay
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Konya'da dolunay
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da dolunay
Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: İsa Terli

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Van'da dolunay
Fotoğraf: Necmettin Karaca

Van’ın Erciş ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Berk Özkan

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da bir uçakla birlikte görüntülendi. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Berk Özkan

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

Samsun'da dolunay
Fotoğraf: Veysel Altun

Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Samsun'da dolunay
Fotoğraf: Veysel Altun

Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Samsun'da dolunay
Fotoğraf: Veysel Altun

Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

Samsun'da dolunay
Fotoğraf: Veysel Altun

Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Kadir Kemal Behar

Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )

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