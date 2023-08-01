Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi'yle birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Kocatepe Camisi ve Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Anıtkabir ile görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Konya'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Akyokuş Seyir Tepesi'nden görüntülendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Van’ın Erciş ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da bir uçakla birlikte görüntülendi. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
Samsun'un Atakum ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )
Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )
Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. ( Kadir Kemal Behar - Anadolu Ajansı )
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