İstanbul'da dolunay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile birlikte hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile birlikte hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile birlikte hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay gökyüzünde seyir halinde bulunan bir uçak ile hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay gökyüzünde seyir halinde bulunan bir uçak ile hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay gökyüzünde seyir halinde bulunan bir uçak ile hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
Belediye başkanları ve milletvekilleri L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı için Paris'te protesto düzenlendi
En Yeniler
Belediye başkanları ve milletvekilleri L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı için Paris'te protesto düzenlendi