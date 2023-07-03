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İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

03.07.2023

İstanbul'da dolunay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile birlikte hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Berk Özkan

İstanbul'da dolunay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile birlikte hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Berk Özkan

İstanbul'da dolunay Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile birlikte hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Berk Özkan

İstanbul'da dolunay gökyüzünde seyir halinde bulunan bir uçak ile hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Berk Özkan

İstanbul'da dolunay gökyüzünde seyir halinde bulunan bir uçak ile hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Berk Özkan

İstanbul'da dolunay gökyüzünde seyir halinde bulunan bir uçak ile hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Berk Özkan

İstanbul'da dolunay hoş bir manzara oluşturdu. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Cem Tekkeşinoğlu - Anadolu Ajansı )

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