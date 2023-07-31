Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )