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Fotoğraf
İstanbul'da 'Süper Ay'

İstanbul'da 'Süper Ay'

31.07.2023

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da 'Süper Ay'
Fotoğraf: Arife Karakum

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da görüntülendi. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )

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