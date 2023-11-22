22.11.2023

Sanatsal ve mimari anlamda dünyanın en değerli eserlerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından görüntülendi. Yalçın'ın çektiği fotoğrafların birleştirilmesiyle oluşturulan kareler, Ayasofya'nın güzelliğini detaylı bir şekilde görme imkanı sunuyor. ( Hamit Yalçın - Anadolu Ajansı )