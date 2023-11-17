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Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor

17.11.2023

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mohammad Hamad

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü. ( Mohammad Hamad - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda toplandı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda toplandı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda toplandı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda toplandı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda toplandı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine geniş kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda kıldı. İsrail güçleri, bölgede önlem aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi. İsrail askerleri, Vadi el-Cuz mahallesinde toplanan Filistinlilere müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Basın mensupları, Kudüs'teki İsrail güçlerinin uygulamalarını takip etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Basın mensupları, Kudüs'teki İsrail güçlerinin uygulamalarını takip etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa'da İsrail kısıtlaması devam ediyor
Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi. İsrail polisi, Eski Şehir sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Basın mensupları, Kudüs'teki İsrail güçlerinin uygulamalarını takip etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

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