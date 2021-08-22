İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
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