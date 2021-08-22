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Fotoğraf
İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

22.08.2021

İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde görünen dolunay ile Anıtkabir birlikte görüntülendi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür

İstanbul'da dolunay Süleymaniye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )

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