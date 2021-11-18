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Fotoğraf
Ankara'da dolunay

Ankara'da dolunay

18.11.2021

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de dolunay
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de dolunay
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

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