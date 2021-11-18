Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )