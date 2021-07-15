Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla, "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi. Beylerbeyi'nden hareket eden tekneler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy Meydanı'nda su gösterisi yaptı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )