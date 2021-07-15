15 Temmuz darbe girişimi, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatılıyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti. Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına video hazırlandı. Videoda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı kazanılan zafer, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda şehit ve gaziler için dua edildi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda şehit ve gaziler için dua edildi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda çok sayıda özel harekat polisi hazır bulundu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda çok sayıda özel harekat polisi hazır bulundu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )
Kars'a bağlı Alçılı köyü sakinleri, 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl 2 bin 100 rakımda düzenledikleri "bayrak" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla, "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi. Beylerbeyi'nden hareket eden tekneler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy Meydanı'nda su gösterisi yaptı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Kestel ilçesinde kamp yapan Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın aday kadrosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'ndaki programda, alt yaş gruplarından sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler anısına buz pistinde gösteri yaptı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına "15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yılmaz Ercan’ın Aziz Hatırasına 251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma Programı" düzenlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti. ( Adem Koçak - Anadolu Ajansı )
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti. ( Adem Koçak - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin beşinci yılında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konseriyle anıldı. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin beşinci yılında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konseriyle anıldı. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
Samsun'da 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, DSİ önünde buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. ( Fatih Mehmet Kürkçü - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak üzere bölgeye yürüdü. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak üzere bölgeye yürüdü. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan başlayarak Çukurkuyu beldesine kadar Motosikletli Anma Sürüşü gerçekleştirildi. ( Hamza Tav - Anadolu Ajansı )
İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağına büründü. ( İGA - Anadolu Ajansı )
Motosikletçiler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan anısına düzenlenen organizasyonda, konvoy oluşturdu. Ayasofya Meydanı'ndan hareket eden motosikletliler, 20 kilometrelik rotada Avrasya Tüneli'nden de geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar konvoy halinde gitti. ( İstanbul Valiliği - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eskişehir Valiliği'nce Valilik Meydanı'nda program düzenlendi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eskişehir Valiliği'nce Valilik Meydanı'nda program düzenlendi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akşam saatlerinde de ilgi gösterdi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )