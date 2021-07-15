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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"nda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halka hitap ediyor Antalya Cumhuriyet Meydanında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla anma programı düzenleniyor Ankara Kızılay Meydanında “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla anma programı düzenleniyor
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15 Temmuz darbe girişimi, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatılıyor

15 Temmuz darbe girişimi, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti. Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına video hazırlandı. Videoda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı kazanılan zafer, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Metin Aktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Metin Aktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda şehit ve gaziler için dua edildi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Metin Aktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda şehit ve gaziler için dua edildi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Metin Aktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda çok sayıda özel harekat polisi hazır bulundu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Metin Aktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programda çok sayıda özel harekat polisi hazır bulundu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Metin Aktaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda anma programı düzenlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Alçılı köyü sakinleri, şehitler anısına 2 bin 100 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı
Fotoğraf: İsmail Kaplan

Kars'a bağlı Alçılı köyü sakinleri, 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl 2 bin 100 rakımda düzenledikleri "bayrak" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri
Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla, "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi. Beylerbeyi'nden hareket eden tekneler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy Meydanı'nda su gösterisi yaptı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Milli artistik buz pateni sporcuları 15 Temmuz şehitlerini Türk bayraklarıyla andı
Fotoğraf: Sergen Sezgin

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamp yapan Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın aday kadrosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'ndaki programda, alt yaş gruplarından sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler anısına buz pistinde gösteri yaptı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Vatandaşlardan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yoğun ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

"15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yılmaz Ercan’ın Aziz Hatırasına 251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma Programı" düzenlendi
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul Valiliğince, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan'ın anısına "15 Temmuz Demokrasi Şehidi Yılmaz Ercan’ın Aziz Hatırasına 251 Motosikletli ile 251 Şehidi Anma Programı" düzenlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Fotoğraf: Adem Koçak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti. ( Adem Koçak - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Fotoğraf: Adem Koçak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti. ( Adem Koçak - Anadolu Ajansı )

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini verdiği konserle andı
Fotoğraf: Fatih Kurt

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin beşinci yılında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konseriyle anıldı. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini verdiği konserle andı
Fotoğraf: Fatih Kurt

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin beşinci yılında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin Ulus'taki Atatürk Anıtı önündeki konseriyle anıldı. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için yürüyüş düzenlendi
Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü

Samsun'da 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, DSİ önünde buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. ( Fatih Mehmet Kürkçü - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak üzere bölgeye yürüdü. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılmak üzere bölgeye yürüdü. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi sürdü
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi sürdü
Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ilgi gösterdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti
Fotoğraf: Murat Kula

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlara hitap etti. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Hamza Tav

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan başlayarak Çukurkuyu beldesine kadar Motosikletli Anma Sürüşü gerçekleştirildi. ( Hamza Tav - Anadolu Ajansı )

İstanbul Havalimanı kulesi Türk bayrağına büründü
Fotoğraf: İGA

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağına büründü. ( İGA - Anadolu Ajansı )

Motosikletçiler, 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu
Fotoğraf: İstanbul Valiliği

Motosikletçiler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde motosikleti üzerinde şehit olan Yılmaz Ercan anısına düzenlenen organizasyonda, konvoy oluşturdu. Ayasofya Meydanı'ndan hareket eden motosikletliler, 20 kilometrelik rotada Avrasya Tüneli'nden de geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar konvoy halinde gitti. ( İstanbul Valiliği - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Emrah Yaşar

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eskişehir Valiliği'nce Valilik Meydanı'nda program düzenlendi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Fotoğraf: Emrah Yaşar

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Eskişehir Valiliği'nce Valilik Meydanı'nda program düzenlendi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na vatandaşların ilgisi sürdü
Fotoğraf: Serhat Çağdaş

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akşam saatlerinde de ilgi gösterdi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

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