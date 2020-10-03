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İstanbul'da Gün Batımı

İstanbul'da Gün Batımı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Gün Batımı Fotoğraf: Mustafa Kamacı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Gün Batımı Fotoğraf: Mustafa Kamacı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Gün Batımı Fotoğraf: Mustafa Kamacı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Gün Batımı Fotoğraf: Mustafa Kamacı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Gün Batımı Fotoğraf: Mustafa Kamacı

İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi, fotoğraf çekti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi, fotoğraf çekti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

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