İstanbul'da Gün Batımı
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi, fotoğraf çekti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi, fotoğraf çekti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. Çengelköy Sahili'ne gelen vatandaşlar manzarayı izledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )