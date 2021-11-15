Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri ve polis ekipleri, sınırı geçmeyi başaran göçmenleri bulmak için ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )