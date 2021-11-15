Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri ve polis ekipleri, sınırı geçmeyi başaran göçmenleri bulmak için ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri ve polis ekipleri, sınırı geçmeyi başaran göçmenleri bulmak için ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri ve polis ekipleri, sınırı geçmeyi başaran göçmenleri bulmak için ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri ve polis ekipleri, sınırı geçmeyi başaran göçmenleri bulmak için ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri ve polis ekipleri, sınırı geçmeyi başaran göçmenleri bulmak için ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )