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15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Yeni Camii'ye "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Yeni Camii'ye "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı Fotoğraf: Ahmet Bolat

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

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