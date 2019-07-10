15 Temmuz için mahyalar ışıklandırıldı
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Sultanahmet Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Yeni Camii'ye "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Yeni Camii'ye "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Süleymaniye Camisi'ne "Birliğimiz Daim Olsun" yazılı mahya asıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )