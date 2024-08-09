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Spor, Paris 2024

Tekvandoda erkekler 68 kiloda Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Ercan Çakar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Tekvandoda erkekler 68 kiloda Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya aldı

Paris

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Ürdünlü Zaid Kareem'i yenen Özbek Ulugbek Rashitov, altın madalya kazandı.

Bu kategoride Brezilyalı Edival Pontes ile Çinli Yushuai Liang bronz madalyayı paylaştı.

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