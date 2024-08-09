Tekvandoda erkekler 68 kiloda Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Paris
Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Ürdünlü Zaid Kareem'i yenen Özbek Ulugbek Rashitov, altın madalya kazandı.
Bu kategoride Brezilyalı Edival Pontes ile Çinli Yushuai Liang bronz madalyayı paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.