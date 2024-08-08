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Spor, Paris 2024

Paris'te tekvando erkeklerde Hakan Reçber, çeyrek finalde rakibine yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.

Bozhan Memiş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Paris'te tekvando erkeklerde Hakan Reçber, çeyrek finalde rakibine yenildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Paris

Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Ürdünlü Zaid Kareem'e, 5-1 ve 9-5'lik skorlarla 2-0 mağlup oldu.

Yarı final müsabakalarında Zaid Kareem, Büyük Britanyalı Bradly Sinden'i mağlup edip finale yükselirse Hakan Reçber repesaj maçına çıkacak.

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