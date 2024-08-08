Paris'te tekvando erkeklerde Hakan Reçber, çeyrek finalde rakibine yenildi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.
Paris
Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Ürdünlü Zaid Kareem'e, 5-1 ve 9-5'lik skorlarla 2-0 mağlup oldu.
Yarı final müsabakalarında Zaid Kareem, Büyük Britanyalı Bradly Sinden'i mağlup edip finale yükselirse Hakan Reçber repesaj maçına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.