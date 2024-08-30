Dolar
34.07
Euro
37.69
Altın
2,513.78
ETH/USDT
2,526.00
BTC/USDT
59,539.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Paris 2024

Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı

Paris

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı olan Mahmut Bozteke, çeyrek finalde İsrail'den Adnan Milad'la karşılaştı.

Rakibini 30-7 mağlup eden Mahmut, adını yarı finale yazdırdı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki yarın final müsabakası bu akşam TSİ 19.26'da oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
Başakşehir'de virajı alamayan kamyonet bahçeye düştü
Milli Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel video klip

Benzer haberler

Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı

Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi

Para badmintonda milli sporcu Halime Yıldız Paris'te çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Milli para judocu İbrahim, Paris'te "altın" için ter dökecek

Milli para judocu İbrahim, Paris'te "altın" için ter dökecek
Sınıflandırma sorunu çözülen para atlet Serkan Yıldırım, Paris 2024'te yarışacak

Sınıflandırma sorunu çözülen para atlet Serkan Yıldırım, Paris 2024'te yarışacak
Para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Öztürk-Turan ikilisi madalya almayı garantiledi

Para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Öztürk-Turan ikilisi madalya almayı garantiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet