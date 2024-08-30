Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda yarı finale yükseldi.
Paris
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı olan Mahmut Bozteke, çeyrek finalde İsrail'den Adnan Milad'la karşılaştı.
Rakibini 30-7 mağlup eden Mahmut, adını yarı finale yazdırdı. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki yarın final müsabakası bu akşam TSİ 19.26'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.