Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,523.70
BTC/USDT
59,155.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Paris 2024

Paris'te atıcılık branşında Aysel Özgan gümüş madalya kazandı

Erkan Tiryaki  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Paris'te atıcılık branşında Aysel Özgan gümüş madalya kazandı

France
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i öldü
Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankartla yardım isteyen minik Ada tedavi için İstanbul'a götürüldü
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Benzer haberler

Paris'te atıcılık branşında Aysel Özgan gümüş madalya kazandı

Paris'te atıcılık branşında Aysel Özgan gümüş madalya kazandı

Milli para tekvandocular, Paris 2024'ü 5 madalyayla tamamladı

Görme engeli judocu Recep Çiftçi, Tokyo'daki bronz madalyayı altına çevirmek istiyor

Milli sporculardan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4 madalya

Milli sporculardan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4 madalya
Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı

Paris'te para tekvando erkeklerde Mahmut Bozteke yarı finale çıktı
Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet