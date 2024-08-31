Paris'ta milli para okçu Öznur Cüre Girdi yarı finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda yarı finale yükseldi.
Paris
Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, çeyrek finalde Hindistan'dan Sarita Adhana'yla karşılaştı.
Rakibini 145-140 yenerek yenen Öznur, yarı finale çıktı. Öznur, yarı final müsabakasına bu akşam çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.