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Spor, Paris 2024

Paris'ta milli para okçu Öznur Cüre Girdi yarı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Paris'ta milli para okçu Öznur Cüre Girdi yarı finale yükseldi Fotoğraf: Ahmet İzgi / AA

Paris

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, çeyrek finalde Hindistan'dan Sarita Adhana'yla karşılaştı.

Rakibini 145-140 yenerek yenen Öznur, yarı finale çıktı. Öznur, yarı final müsabakasına bu akşam çıkacak.

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