Paris'ta milli para okçu Öznur Cüre Girdi çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda çeyrek finale yükseldi.
Paris
Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, son 16 turunda Endonezya'dan Teodora Audi Ferrelly'le karşılaştı.
Rakibini 143-128 yenerek yenen Öznur, çeyrek finale çıktı.
Öznur'un çeyrek final müsabakası bu akşam TSİ 19.05'te başlayacak. Milli sporcu, yarı finale çıkabilmek için Hindistan'dan Sarita Adhana'yla karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.