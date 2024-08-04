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Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Bozhan Memiş  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, finale yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.

Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.

Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

Hatice Akbaş, finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyor

Adını finale yazdıran Hatice Akbaş, müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Finale çıktım. Güzel bir performans sergiledim ama önceki günlere nazaran biraz daha heyecanlıydım sanırım. Diğer maçlara göre biraz daha düşük performans gösterdiğimi söyleyebilirim. İnşallah finalde daha güzel işler yapıp altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum. Destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim."

Milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya müsabakasında 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya gelecek.

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