Nazan Akın Güneş para judo kategorisinde yarı finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, adını yarı finale yazdırdı.
Paris
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Khatira Ismiyeva'yla karşılaştı.
Rakibini 10-0 yenen Nazan Akın Güneş, yarı final maçını öğleden sonra yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.