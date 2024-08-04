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Spor, Paris 2024

Nacra 17 Karışık Milli Takımı Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günü geride bıraktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında Nacra 17 Karışık Milli Takımı, üçüncü günü genel klasmanda 19'uncu sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Nacra 17 Karışık Milli Takımı Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günü geride bıraktı

Paris

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlara devam edildi.

Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, dördüncü yarışı 19'uncu ve beşinci yarışı 18'inci sırada bitirirken, altıncı yarışı tamamlayamadı.

Üçüncü günü genel klasmanda 19'uncu sırada tamamlayan millilerin mücadelesi, yarın üç yarışla devam edecek.

Nacra 17'de 12 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

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