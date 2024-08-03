Milli okçu Elif Berra Gökkır Paris'te çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü.
Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi.
Milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei müsabakasının galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.