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Spor, Paris 2024

Milli okçu Elif Berra Gökkır Paris'te çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi.

Bozhan Memiş  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli okçu Elif Berra Gökkır Paris'te çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü.

Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi.

Milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

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