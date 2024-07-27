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Spor, Paris 2024

Milli boksör Kaan Aykutsun, son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Kaan Aykutsun, son 16 turuna yükseldi.

Bozhan Memiş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Milli boksör Kaan Aykutsun, son 16 turuna yükseldi

Paris

North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo müsabakasında İtalyan boksör Salvatore Cavallaro'yla karşılaşan Aykutsun, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ringden 4-1'lik galibiyetle ayrılan Aykutsun, bir sonraki turda Kübalı Arlen Lopez Cardona'yla eşleşti.

Müsabaka 30 Temmuz Salı TSİ 22.20'de başlayacak.

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