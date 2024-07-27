Milli boksör Hatice Akbaş, ilk turda Büyük Britanyalı Charley Davison'u mağlup etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turuna yükseldi.
Paris
North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2 mağlup eden Akbaş, bir üst tura çıktı.
Hatice Akbaş, son 16 turundaki maçına 30 Temmuz Salı günü çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.