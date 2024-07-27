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Spor, Paris 2024

Milli boksör Hatice Akbaş, ilk turda Büyük Britanyalı Charley Davison'u mağlup etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turuna yükseldi.

Bozhan Memiş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Milli boksör Hatice Akbaş, ilk turda Büyük Britanyalı Charley Davison'u mağlup etti

Paris

North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2 mağlup eden Akbaş, bir üst tura çıktı.

Hatice Akbaş, son 16 turundaki maçına 30 Temmuz Salı günü çıkacak.

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