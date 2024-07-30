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Paris 2024

Milli badmintoncu Arın, grubundaki ikinci maçında Perulu Castillo'yu mağlup etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yendi.

Muhammed Boztepe  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Milli badmintoncu Arın, grubundaki ikinci maçında Perulu Castillo'yu mağlup etti

PARİS

La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo ile karşılaştı.

Rakibini 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024'teki ilk galibiyetini elde etti.

Neslihan'ın bir üst tura çıkma şansı, Japon Aya Ohori ile Ines Lucia Castillo arasındaki maçın ardından belli olacak.

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