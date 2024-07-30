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Paris 2024

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde finale kalamadı ve oyunlara veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde finale kalamadı.

Ercan Çakar  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde finale kalamadı ve oyunlara veda etti

PARİS

Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde yaptığı 125 atışın 121'inde isabet sağladı.

İlk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği elemelerde 15. basamakta yer alan Oğuzhan Tüzün, oyunlara veda etti.

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