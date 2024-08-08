Erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler boks 63,5 kiloda Kübalı Erislandy Alvarez Borges altın madalya elde etti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının erkekler 63.5 kilonun finali yapıldı.
Kübalı Erislandy Alvarez Borges, Fransız Sofiane Oumiha'yı 3-2 kazanarak altın madalya kazandı.
Bu kategoride Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.