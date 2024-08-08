Erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya elde etti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 3 bin metre engelli finalleri gerçekleştirildi.
Soufiane El Bakkali 8.06.05'le altın madalyaya uzanırken, ABD'li Kenneth Rooks 8.06.41'le gümüş, Kenyalı Abraham Kibiwot 8.06.47'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.