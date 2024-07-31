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Spor, Paris 2024

Çin Milli Takımı, Paris 2024 kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada birinci oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada Çin Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Ercan Çakar  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Çin Milli Takımı, Paris 2024 kadınlar senkronize 10 metre platform atlamada birinci oldu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan atlama müsabakaları sonucunda kadınlar senkronize 10 metre platformda madalyalar sahibini buldu.

Bu branşta Yuxi Chen ve Hongchan Quan'dan oluşan Çin Milli Takımı, 359.10 puanla altın madalyaya ulaştı.

Jin Mi Jo ve Rae Mi Kim'in yer aldığı Kuzey Kore, 315.90 puanla gümüş madalyayı alırken, Andrea Spendolini Sirieix ve Lois Toulson'dan oluşan Büyük Britanya ise 304.38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

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