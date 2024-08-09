Atletizm kadınlar uzun atlamada ABD'li Tara Davis-Woodhall altın madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar uzun atlamada Tara Davis-Woodhall, altın madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar uzun atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Tara Davis-Woodhall 7.10'la altın madalyaya uzanırken, Alman Malaika Mihambo 6.98'le gümüş, ABD'li Jasmine Moore 6.96'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.