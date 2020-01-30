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Gazi Üniversitesi Senatosu Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı

Gazi Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

İsa Toprak   | 30.01.2020
Gazi Üniversitesi Senatosu Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı

Ankara

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamada, 1947'den bu yana işgal ve ihlallerle adeta yok edilen Filistin'den temsilcinin olmadığı bir toplantıyla alınan kararların, kalıcı barış için gerçekçi bir yol çizme olasılığının bulunmadığı belirtildi.

Sözde planın kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi oldubittiler, dünyaya 'Bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim' dedirten, akademi dünyası başta olmak üzere herkesin karşı çıkması gereken Filistin'i işgalin son adımıdır, büyük bir zulümdür. Filistin halkının onaylamadığı ve reddettiği hiçbir planı, programı Gazi Üniversitesi Senatosu olarak tanımadığımızı, Filistinlilere yapılan bunca haksızlığa ve zulme 'Kalıcı Barış Planı' adıyla nihai bir şekil vermek isteyenlerin son planını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."

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