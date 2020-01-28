Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bilinmelidir ki Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir." ifadesini kullandı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
İnsanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün haksız bir teşebbüsle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içindedir.
Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir. #FreePalestine pic.twitter.com/vci9lrQ3jS— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 28, 2020
Bilinmelidir ki Kudüs Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.