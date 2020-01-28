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Türkiye, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bilinmelidir ki Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir." ifadesini kullandı.

Buket Güven   | 28.01.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs Filistin Devletinin ebedi başkentidir

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. 

İnsanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ün haksız bir teşebbüsle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erbaş, "İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir anlayış Kudüs'ü Filistin coğrafyasında haksız bir yaklaşımla İsrail'in başkenti yapma gayreti içindedir.

Bilinmelidir ki Kudüs Filistin Devleti'nin ebedi başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

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