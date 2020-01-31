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Politika, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile 'sözde barış planı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Berk Özkan   | 31.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile 'sözde barış planı'nı görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

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