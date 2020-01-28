AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Trump'a Kudüs tepkisi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.
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Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.