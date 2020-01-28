Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,569.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Trump'a Kudüs tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." dedi.

Enes Kaplan   | 28.01.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Trump'a Kudüs tepkisi

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir

TBMM Başkanı Şentop: Kudüs daima kırmızı çizgimizdir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Trump'a Kudüs tepkisi

Trump'ın sözde barış planı toplantısına BAE, Bahreyn ve Umman Büyükelçileri katıldı

Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek

Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek
İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Avde: Trump’ın sözde barış planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Avde: Trump’ın sözde barış planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır
ABD Başkanı Trump sözde Orta Doğu barış planını açıkladı

ABD Başkanı Trump sözde Orta Doğu barış planını açıkladı