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Türkiye, Muhammed Mursi

Suriyeli muhaliflerden Mursi için taziye mesajı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nca, "Mursi, yönetimi sırasında Suriye halkının özgürlük, onur ve demokrasi için başlattığı devrime sadık kalmıştır." mesajı verildi.

Adham Kako   | 18.06.2019
Suriyeli muhaliflerden Mursi için taziye mesajı

Ankara

Muhaliflerin çatı kuruluşu ve meşru temsilcisi olarak tanınan SMDK tarafından Mursi'nin vefatıyla ilgili yayımlanan taziye mesajında, SMDK'nin Mursi'nin ailesi ve kardeş Mısır halkına en samimi taziye dileklerini ilettiği belirtildi. 

Mesajda, "Mursi, yönetimi sırasında Suriye halkının özgürlük, onur ve demokrasi için başlattığı devrime sadık kalmıştır. Taviz vermeden Arap milletinin meselelerine bağlılığını açıkça korumuştur." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın, "bölgeyi hedef alan herhangi bir hamleye karşı yıkılmaz bir duvar olduğu" vurgulanan mesajda, "Mısır'ın duruşunu bozmayacağından ve özgürlük ile şeref mücadelesi veren halka bağlılığını sürdüreceğinden eminiz." ifadelerine yer verildi.

Mahkeme salonunda vefat etti

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mursi, 3 Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkan Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardından evinden gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.

Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda pazartesi günü vefat etmişti.



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