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Muhammed Mursi

Faslı yetkililer Mursi için dua etti

Faslı yetkililer, dün hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dua ederek yakınlarına başsağlığında bulundu.

Khalid Mejdoub,Gülşen Topçu   | 18.06.2019
Faslı yetkililer Mursi için dua etti

Rabat

Faslı yetkililer, dün hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dua ederek yakınlarına başsağlığında bulundu.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Sağlık Bakanlığının başkent Rabat'ta düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.

İnsan Hakları Bakanı Mustafa er-Ramid ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ım Mursi'yi bağışla, merhamet et ve cennetinde en yüksek mertebeye koy." ifadesini kullandı.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman el-Amrani de partinin sitesinde yayımlanan açıklamasında, bu ani ölümden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Mursi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına da başsağlığı diledi.

Aktivistlerden iktidar partisine eleştiri

Faslı aktivist ve gazeteciler ise iktidar partisi PJD'nin Mursi'nin vefatıyla ilgili net bir siyasi duruş sergilemediği eleştirisinde bulundu.

PJD'nin resmi internet sitesinde dün Mursi'nin vefatıyla ilgili hiçbir haber geçilmemiş, bugün ise Amrani'nin açıklamasına yer verilmişti.

Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.￼

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