İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 55'e çıktı

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 2 bin 55'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'e, yaralı sayısı 6 bin 588'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 165'inin çocuk, 252'sinin kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 87 sağlık çalışanının öldüğü, 190 sağlık çalışanının yaralandığı kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 90 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.